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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Festival des peintres Talmont-Saint-Hilaire

dimanche 5 juillet 2026 · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Résidence du Port de Bourgenay
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Festival des peintres

Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

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Résidence du Port de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire   lspaintersclub@gmail.com

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English :

L’événement Festival des peintres Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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