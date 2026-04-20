Festival des petites églises de montagne GUCHEN GUCHEN Guchen
Festival des petites églises de montagne GUCHEN GUCHEN Guchen jeudi 16 juillet 2026.
Guchen
Festival des petites églises de montagne GUCHEN
GUCHEN Eglise Guchen Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
DUO FORTECELLO
Philippe Argenty piano et Anna Mikulska violoncelle
Programme: musique française fin XIXe. Romantique est aussi français (Saint-Saëns, Fauré, Lalo
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GUCHEN Eglise Guchen 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie fpem.aurelouron@gmail.com
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English :
FORTECELLO DUO
Philippe Argenty: piano and Anna Mikulska: cello
Program: late 19th-century French music. Romantic is also French (Saint-Saëns, Fauré, Lalo
L’événement Festival des petites églises de montagne GUCHEN Guchen a été mis à jour le 2026-04-20 par OT de St Lary|CDT65