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Festival des petites églises de montagne GUCHEN GUCHEN Guchen

Festival des petites églises de montagne GUCHEN GUCHEN Guchen jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : GUCHEN

Adresse : Eglise

Ville : 65240 Guchen

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Guchen

Festival des petites églises de montagne GUCHEN

GUCHEN Eglise Guchen Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

DUO FORTECELLO
Philippe Argenty piano et Anna Mikulska violoncelle
Programme: musique française fin XIXe. Romantique est aussi français (Saint-Saëns, Fauré, Lalo
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GUCHEN Eglise Guchen 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie   fpem.aurelouron@gmail.com

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English :

FORTECELLO DUO
Philippe Argenty: piano and Anna Mikulska: cello
Program: late 19th-century French music. Romantic is also French (Saint-Saëns, Fauré, Lalo

L’événement Festival des petites églises de montagne GUCHEN Guchen a été mis à jour le 2026-04-20 par OT de St Lary|CDT65