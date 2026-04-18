Festival des petites églises de montagne SAILHAN SAILHAN Sailhan
Festival des petites églises de montagne SAILHAN SAILHAN Sailhan mardi 11 août 2026.
Sailhan
Festival des petites églises de montagne SAILHAN
SAILHAN Eglise Sailhan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
DUO Cassie et Tamasz
Cassie Martin et Tamasz Radziszewski: guitares
Programme: Musique de films adaptées par Tamasz, mari de Cassie.
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SAILHAN Eglise Sailhan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie fpem.aurelouron@gmail.com
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English :
DUO Cassie and Tamasz
Cassie Martin and Tamasz Radziszewski: guitars
Program: Film music adapted by Cassie’s husband Tamasz.
L’événement Festival des petites églises de montagne SAILHAN Sailhan a été mis à jour le 2026-04-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65