Festival des petites églises de montagne SAILHAN SAILHAN Sailhan

Sailhan

Festival des petites églises de montagne SAILHAN

SAILHAN Eglise Sailhan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

DUO Cassie et Tamasz

Cassie Martin et Tamasz Radziszewski: guitares

Programme: Musique de films adaptées par Tamasz, mari de Cassie.

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SAILHAN Eglise Sailhan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie fpem.aurelouron@gmail.com

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English :

DUO Cassie and Tamasz

Cassie Martin and Tamasz Radziszewski: guitars

Program: Film music adapted by Cassie’s husband Tamasz.

L’événement Festival des petites églises de montagne SAILHAN Sailhan a été mis à jour le 2026-04-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65