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Festival des petites églises de montagne SAILHAN SAILHAN Sailhan

Festival des petites églises de montagne SAILHAN SAILHAN Sailhan mardi 11 août 2026.

Lieu : SAILHAN

Adresse : Eglise

Ville : 65170 Sailhan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Sailhan

Festival des petites églises de montagne SAILHAN

SAILHAN Eglise Sailhan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

DUO Cassie et Tamasz
Cassie Martin et Tamasz Radziszewski: guitares
Programme: Musique de films adaptées par Tamasz, mari de Cassie.
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SAILHAN Eglise Sailhan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie   fpem.aurelouron@gmail.com

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English :

DUO Cassie and Tamasz
Cassie Martin and Tamasz Radziszewski: guitars
Program: Film music adapted by Cassie’s husband Tamasz.

L’événement Festival des petites églises de montagne SAILHAN Sailhan a été mis à jour le 2026-04-18 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65