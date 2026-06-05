Visite de l’église de Sailhan SAILHAN Sailhan
Visite de l’église de Sailhan SAILHAN Sailhan mardi 11 août 2026.
Sailhan
Visite de l’église de Sailhan
SAILHAN Eglise Sailhan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 15:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Dans le cadre du Festival des Petites Eglises de Montagne, venez découvrir l’église Saint-Laurent de Sailhan avant le concert.
Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
SAILHAN Eglise Sailhan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
As part of the Festival des Petites Eglises de Montagne, come and discover the Saint-Laurent church in Sailhan before the concert.
L’événement Visite de l’église de Sailhan Sailhan a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65