Névez

Festival des Pierres Debout

MJC Le Strerenn Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

CINÉ-CONCERT

Go West

film muet de Buster Keaton (1925)

Accompagné par l’octuor, piano, banjo et percussions

Musique et direction Günter A. BUCHWALD

Synopsis

Errant sans le sou dans l’Indiana, Friendless est un vagabond guidé par la recherche de la fortune.

Go west, young man, go west lui intime une statue d’Horace Greeley pointant les opportunités de cet horizon prometteur de meilleurs lendemains. Il se retrouve dans un ranch où il se lie d’une profonde et singulière amitié avec une vache qu’il tentera, par la suite, de sauver de sa mort certaine.

Billetterie à l’office de tourisme de Concarneau à Pont aven. .

MJC Le Strerenn Névez 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English : Festival des Pierres Debout

L’événement Festival des Pierres Debout Névez a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA