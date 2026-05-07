Festival des Pierres Debout Névez
Festival des Pierres Debout Névez vendredi 31 juillet 2026.
Névez
Festival des Pierres Debout
MJC Le Strerenn Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
CINÉ-CONCERT
Go West
film muet de Buster Keaton (1925)
Accompagné par l’octuor, piano, banjo et percussions
Musique et direction Günter A. BUCHWALD
Synopsis
Errant sans le sou dans l’Indiana, Friendless est un vagabond guidé par la recherche de la fortune.
Go west, young man, go west lui intime une statue d’Horace Greeley pointant les opportunités de cet horizon prometteur de meilleurs lendemains. Il se retrouve dans un ranch où il se lie d’une profonde et singulière amitié avec une vache qu’il tentera, par la suite, de sauver de sa mort certaine.
Billetterie à l’office de tourisme de Concarneau à Pont aven. .
MJC Le Strerenn Névez 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English : Festival des Pierres Debout
L’événement Festival des Pierres Debout Névez a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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