Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Festival des Potiers d’Aubeterre sur Dronne

Le bourg Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le charmant village d’Aubeterre-sur-Dronne, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine en Sud Charente (16) ,s’apprête à accueillir le Festival des Potiers.

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Le bourg Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 62 71 albaterra.aubeterre@gmail.com

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English : Festival des Potiers d’Aubeterre sur Dronne

The charming village of Aubeterre-sur-Dronne, in the heart of Nouvelle-Aquitaine in southern Charente (16), is preparing to host the Pottery Festival.

L’événement Festival des Potiers d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme du Sud Charente