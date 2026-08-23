Festival des Potiers d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne
samedi 26 septembre 2026 · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Festival des Potiers d’Aubeterre sur Dronne
Le bourg Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le charmant village d’Aubeterre-sur-Dronne, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine en Sud Charente (16) ,s’apprête à accueillir le Festival des Potiers.
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Le bourg Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 62 71 albaterra.aubeterre@gmail.com
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English : Festival des Potiers d’Aubeterre sur Dronne
The charming village of Aubeterre-sur-Dronne, in the heart of Nouvelle-Aquitaine in southern Charente (16), is preparing to host the Pottery Festival.
L’événement Festival des Potiers d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme du Sud Charente
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