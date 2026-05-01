Exposition de sculptures et peintures de Cyril Lagorce Chez Marguerite Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne vendredi 4 septembre 2026.

Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de sculptures et peintures de Cyril Lagorce Chez Marguerite

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-04

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-04

Exposition de l’artiste plasticien Cyril Lagorce, connu pour ces sculptures de bois brulés! à découvrir!

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Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

An exhibition by the visual artist Cyril Lagorce, known for his burnt wood sculptures! Well worth a visit!

L’événement Exposition de sculptures et peintures de Cyril Lagorce Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Sud Charente