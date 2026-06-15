Aubeterre-sur-Dronne

Tournoi de tennis

Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-01

47ème édition du traditionnel tournoi estival de tennis dans l’un des plus beaux villages de France.

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Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 63 40 domieconstantin@gmail.com

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English :

The 47th edition of the traditional summer tennis tournament in one of the most beautiful villages in France.

L’événement Tournoi de tennis Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Sud Charente