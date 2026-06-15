Tournoi de tennis Aubeterre-sur-Dronne
Tournoi de tennis Aubeterre-sur-Dronne samedi 1 août 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Tournoi de tennis
Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-01
47ème édition du traditionnel tournoi estival de tennis dans l’un des plus beaux villages de France.
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Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 63 40 domieconstantin@gmail.com
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English :
The 47th edition of the traditional summer tennis tournament in one of the most beautiful villages in France.
L’événement Tournoi de tennis Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Sud Charente
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