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Tournoi de tennis Aubeterre-sur-Dronne

Tournoi de tennis Aubeterre-sur-Dronne samedi 1 août 2026.

Ville : 16390 Aubeterre-sur-Dronne

Département : Charente

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Aubeterre-sur-Dronne

Tournoi de tennis

Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-01

47ème édition du traditionnel tournoi estival de tennis dans l’un des plus beaux villages de France.
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Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 63 40  domieconstantin@gmail.com

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English :

The 47th edition of the traditional summer tennis tournament in one of the most beautiful villages in France.

L’événement Tournoi de tennis Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Sud Charente

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