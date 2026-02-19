Festival des Nuits Musicales 2026 Concert de Ispolin Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne
Rue Saint-Jean Eglise Souterraine Aubeterre-sur-Dronne Charente
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
2026-07-29
Le Trio Ispolin est un ensemble vocal féminin composé de trois artistes Diane Bucciali, Christine Clément et Camille Mandleur.
Rue Saint-Jean Eglise Souterraine Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
English : Festival des Nuits Musicales 2026 Concert de Ispolin
The Trio Ispolin is a female vocal ensemble composed of three artists: Diane Bucciali, Christine Clément and Camille Mandleur.
