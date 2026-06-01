Exposition de peintures GERZO PEINTURE Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne lundi 15 juin 2026.

Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de peintures GERZO PEINTURE

Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-15

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-15

Exposition de peintures de l’artiste Eva Gerdessus dit Gerzo. Venez découvrir ses portraits de femmes dans un style proche du cubisme.

.

Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings by artist Eva Gerdessus. Come and discover his portraits of women, painted in a style reminiscent of Cubism.

L’événement Exposition de peintures GERZO PEINTURE Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Sud Charente