Concert Cariba y Amigos Aubeterre-sur-Dronne
Concert Cariba y Amigos Aubeterre-sur-Dronne mardi 14 juillet 2026.
Concert Cariba y Amigos
Place Trarieux Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cariba y Amigos, un groupe latino qui mêle avec talent musique cubaine, salsa et sonorités venues de toute l’Amérique latine.
Place Trarieux Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 39 41 51 animaubeterre16@gmail.com
English : Concert Cariba y Amigos
Cariba y Amigos , a Latin group that mixes Cuban music, salsa and sounds from all over Latin America with talent.
