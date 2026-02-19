Festival des Nuits Musicales 2026 Concert de Zêta Trio Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne
Rue Saint-Jean Eglise Souterraine Aubeterre-sur-Dronne Charente
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
2026-07-23
Le trio Zêta interprète les polyphonies médiévales du Codex Calixtinus (Livre de Saint-Jacques de Compostelle).
Chant et instruments avec Geoffroy Dudouit, Thomas Georget & David Zubeldia.
Rue Saint-Jean Eglise Souterraine Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
English : Festival des Nuits Musicales 2026 Concert de Zêta Trio
The Zeta trio interprets the medieval polyphonies of the Codex Calixtinus (Book of Santiago de Compostela).
Vocals and instruments with Geoffroy Dudouit, Thomas Georget & David Zubeldia.
