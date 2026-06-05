Exposition de peinture Cate Evans Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de peinture Cate Evans Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne lundi 20 juillet 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de peinture Cate Evans
Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-20
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-20
Exposition de peintures de l’artiste Cate Evans, paysage et natures mortes tout en ombres et lumières.
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Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
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English :
An exhibition of paintings by the artist Cate Evans, featuring landscapes and still lifes rich in light and shadow.
L’événement Exposition de peinture Cate Evans Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Sud Charente
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