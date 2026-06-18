Concert au Camping Paradis Pedro Castano et la Macarena Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne mardi 21 juillet 2026.

Aubeterre-sur-Dronne

Concert au Camping Paradis Pedro Castano et la Macarena Aubeterre 2026

Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Pour les 20 ans de la tournée des concerts du camping Paradis d’Aubeterre, nous accueillons Pedro Castano, du groupe de musique folk andalouse Los del Mar, connu pour son single La Macarena grand succès planétaire de 1995.

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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43

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English :

To mark the 20th anniversary of the Paradis d’Aubeterre campsite concert series, we are delighted to welcome Pedro Castano from the Andalusian folk band Los del Mar, known for their single *La Macarena*, a global hit from 1995.

L’événement Concert au Camping Paradis Pedro Castano et la Macarena Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sud Charente