Concert au Camping Paradis Moussier Tombola et son hit Corde à sauter Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne samedi 18 juillet 2026.

Aubeterre-sur-Dronne

Concert au Camping Paradis Moussier Tombola et son hit Corde à sauter Aubeterre 2026

Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Pour les 20 ans de la tournée des concerts du camping Paradis d’Aubeterre, nous accueillons Moussier Tombola, auteur-compositeur-interprète et humoriste français, connu pour son single Logobitombo sorti en 2011.

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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43

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English :

To mark the 20th anniversary of the Paradis d’Aubeterre campsite concert series, we are delighted to welcome Moussier Tombola, a French singer-songwriter and comedian, best known for his single ‘Logobitombo’, released in 2011.

L’événement Concert au Camping Paradis Moussier Tombola et son hit Corde à sauter Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sud Charente