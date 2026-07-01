Sortie nature à la recherche de la mulette Aubeterre-sur-Dronne
mercredi 15 juillet 2026 · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Sortie nature à la recherche de la mulette
3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Arpentez avec nous le lit de la Dronne, utilisez un aquascope (pour voir sous l’eau), et dénichez peut-être de nouveaux sites inconnus jusqu’alors.
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3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com
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English :
Join us on a walk along the Dronne Riverbed, use an aquascope (to see underwater), and maybe discover some previously unknown sites.
L’événement Sortie nature à la recherche de la mulette Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente
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