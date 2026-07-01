Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Sortie nature à la recherche de la mulette

3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Arpentez avec nous le lit de la Dronne, utilisez un aquascope (pour voir sous l’eau), et dénichez peut-être de nouveaux sites inconnus jusqu’alors.

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3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

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English :

Join us on a walk along the Dronne Riverbed, use an aquascope (to see underwater), and maybe discover some previously unknown sites.

L’événement Sortie nature à la recherche de la mulette Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente