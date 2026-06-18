Concert au Camping Paradis Dominique Magloire Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne
Concert au Camping Paradis Dominique Magloire Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne samedi 11 juillet 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Concert au Camping Paradis Dominique Magloire Aubeterre 2026
Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Pour l’ouverture des concerts du camping d’Aubeterre et les 20 ans de la tournée, nous accueillons la célèbre chanteuse et comédienne française Dominique Magloire!
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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43
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English : Concert au Camping Paradis Dominique Magloire Aubeterre 2026
To kick off the concerts at the Aubeterre campsite and mark the tour’s 20th anniversary, we are delighted to welcome the famous French singer and actress Dominique Magloire!
L’événement Concert au Camping Paradis Dominique Magloire Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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