Papillons, attrapez les tous Sortie nature été actif Aubeterre-sur-Dronne
mercredi 29 juillet 2026 · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Papillons, attrapez les tous Sortie nature été actif
Chemin du Cimetière Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Les papillons, à vos filets ! Une itinérance pour celles et ceux qui souhaitent papillonner à leur guise, en compagnie du libraire naturaliste !
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Chemin du Cimetière Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com
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English : Papillons, attrapez les tous Sortie nature été actif
Butterflies, grab your nets! An itinerary for those who want to butterfly to their heart’s content, in the company of a naturalist bookseller!
L’événement Papillons, attrapez les tous Sortie nature été actif Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente
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