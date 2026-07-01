Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Papillons, attrapez les tous Sortie nature été actif

Chemin du Cimetière Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Les papillons, à vos filets ! Une itinérance pour celles et ceux qui souhaitent papillonner à leur guise, en compagnie du libraire naturaliste !

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Chemin du Cimetière Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

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English : Papillons, attrapez les tous Sortie nature été actif

Butterflies, grab your nets! An itinerary for those who want to butterfly to their heart’s content, in the company of a naturalist bookseller!

L’événement Papillons, attrapez les tous Sortie nature été actif Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente