Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne jeudi 30 juillet 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite
Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-30
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-30
Exposition de peinture et dessin de Robin Dillon-Mahon. Vernissage le vendredi 29 Août 2025 à 18h.
.
Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite
Painting and drawing exhibition by Robin Dillon-Mahon. Vernissage on Friday 29 August 2025 at 6pm.
L’événement Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Aubeterre-sur-Dronne (Charente)
- Exposition de Johan De Vries à la Tza Tza Tzu Galerie Galerie Tza Tza Tzu Aubeterre-sur-Dronne 4 juillet 2026
- Concert au Camping Paradis Dominique Magloire Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne 11 juillet 2026
- Concert Cariba y Amigos Aubeterre-sur-Dronne 14 juillet 2026
- Concert au Camping Paradis Moussier Tombola et son hit Corde à sauter Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne 18 juillet 2026
- Exposition de peinture Cate Evans Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne 20 juillet 2026