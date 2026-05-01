Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne jeudi 30 juillet 2026.

Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-30

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-30

Exposition de peinture et dessin de Robin Dillon-Mahon. Vernissage le vendredi 29 Août 2025 à 18h.

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Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite

Painting and drawing exhibition by Robin Dillon-Mahon. Vernissage on Friday 29 August 2025 at 6pm.

L’événement Exposition de photos Marie Cordellier et peintures Bernard Boudin Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Sud Charente