Concert au Camping Paradis Loukas, l’âme de la Méditerranée, l’énergie des Gipsy Kings Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne mardi 28 juillet 2026.

Aubeterre-sur-Dronne

Concert au Camping Paradis Loukas, l’âme de la Méditerranée, l’énergie des Gipsy Kings Aubeterre 2026

Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Pour les 20 ans de la tournée des concerts du camping Paradis d’Aubeterre, nous accueillons Loukas, chanteur de flamenco et guitariste des Gipsy King.

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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43

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English :

To mark the 20th anniversary of the Paradis d’Aubeterre campsite concert series, we are delighted to welcome Loukas, flamenco singer and guitarist with the Gipsy Kings.

L’événement Concert au Camping Paradis Loukas, l’âme de la Méditerranée, l’énergie des Gipsy Kings Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sud Charente