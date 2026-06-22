Concert au Camping Paradis Marjorie & Patrice Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne
Concert au Camping Paradis Marjorie & Patrice Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne dimanche 2 août 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Concert au Camping Paradis Marjorie & Patrice Aubeterre 2026
Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Pour les 20 ans de la tournée des concerts du camping Paradis d’Aubeterre, nous accueillons les chanteurs de L5 et Musicales Marjorie & Patrice.
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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43
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English :
To mark the 20th anniversary of the Paradis d’Aubeterre campsite concert tour, we are welcoming the singers from L5 and Musicales: Marjorie & Patrice.
L’événement Concert au Camping Paradis Marjorie & Patrice Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Sud Charente
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