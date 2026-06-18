Festival des Nuits Musicales à l’église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne 2026 Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne
Festival des Nuits Musicales à l’église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne 2026 Rue Saint-Jean Aubeterre-sur-Dronne jeudi 23 juillet 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Festival des Nuits Musicales à l’église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne 2026
Rue Saint-Jean Eglise Souterraine Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-23
Le Festival Nuits Musicales reprend place dans le magnifique village d’Aubeterre-sur-Dronne, classé parmi les Plus beaux Villages de France . Une série de concerts est proposée en juillet et août dans l’impressionnante l’église souterraine du village.
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Rue Saint-Jean Eglise Souterraine Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
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English : Festival des Nuits Musicales à l’église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne 2026
The Musical Nights Festival takes place in the magnificent village of Aubeterre-sur-Dronne, listed as one of the Most Beautiful Villages in France . A series of concerts are held in July and August in the village’s impressive underground church.
L’événement Festival des Nuits Musicales à l’église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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