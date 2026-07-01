Exposition de Peinture Pastels Henri Etcheverria Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne

lundi 20 juillet 2026 · Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne · Aubeterre-sur-Dronne

Informations pratiques

Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de Peinture Pastels Henri Etcheverria

Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-20

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-20

Exposition de peintures de l’artiste portraitiste Henri Etcheverria.

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Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr

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English : Exposition de Peinture Pastels Henri Etcheverria

An exhibition of paintings by the artist Henri Etcheverria.

L’événement Exposition de Peinture Pastels Henri Etcheverria Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme du Sud Charente