Exposition de Peinture Pastels Henri Etcheverria Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne
lundi 20 juillet 2026 · Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de Peinture Pastels Henri Etcheverria
Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-20
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-20
Exposition de peintures de l’artiste portraitiste Henri Etcheverria.
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Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
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English : Exposition de Peinture Pastels Henri Etcheverria
An exhibition of paintings by the artist Henri Etcheverria.
L’événement Exposition de Peinture Pastels Henri Etcheverria Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme du Sud Charente
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