Festival au fil de la dronne sortie canoe / libellules marché nocturne base canoe Aubeterre-sur-Dronne
mercredi 22 juillet 2026 · base canoe · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Festival au fil de la dronne sortie canoe / libellules marché nocturne
base canoe 6 route de riberac Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-06
Venez profitez d’une visite en canoë dans le cadre du festival Au fil de la Dronne Visite observation des libellules au cœur de leur milieu naturel! Venez découvrir nos produits du terroir et artisanat d’art au couché du soleil!
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base canoe 6 route de riberac Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 33 mairie@aubeterresurdronne.fr
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English :
Come and enjoy a canoe trip as part of the “Au fil de la Dronne” festival: a tour to spot dragonflies in their natural habitat! Come and discover our local produce and arts and crafts at sunset!
L’événement Festival au fil de la dronne sortie canoe / libellules marché nocturne Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Sud Charente
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