Concert au Camping Paradis Didier Gustin, imitateur Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne
Concert au Camping Paradis Didier Gustin, imitateur Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne mercredi 5 août 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Concert au Camping Paradis Didier Gustin, imitateur Aubeterre 2026
Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pour les 20 ans de la tournée des concerts du camping Paradis d’Aubeterre, nous accueillons le celebre imitateur aux 200 voix Didier Gustin.
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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43
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English :
To mark the 20th anniversary of the Paradis d’Aubeterre campsite concert series, we are delighted to welcome the famous impressionist Didier Gustin, known for his 200 voices.
L’événement Concert au Camping Paradis Didier Gustin, imitateur Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Sud Charente
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