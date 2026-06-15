Marché nocturne du village d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne
Marché nocturne du village d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne jeudi 6 août 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Marché nocturne du village d’Aubeterre sur Dronne
Place du Champ de foire Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Le village d’Aubeterre-sur-Dronne vous invite à son marché nocturne.
Une soirée festive et chaleureuse dans un des Plus beaux village de France ou vous pourrez composer votre repas sur le marché et profiter des nombreux stands et animations prévues.
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Place du Champ de foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine assocooperation@gmail.com
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English :
The village of Aubeterre-sur-Dronne invites you to its night market.
A warm and festive evening in one of the Most Beautiful Villages in France , where you can compose your own meal on the market and enjoy the many stalls and entertainment on offer.
L’événement Marché nocturne du village d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Sud Charente
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