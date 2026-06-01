Exposition de peinture Paysages et figures Erik de Kervallec Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de peinture Paysages et figures Erik de Kervallec Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne lundi 29 juin 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Exposition de peinture Paysages et figures Erik de Kervallec
Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-29
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-06-29
La mémoire d’Erik de Kervallec s’accroche depuis l’enfance aux paysages maritimes bretons, aux mégalithes
et aux décors naturels qui les encadrent. Venez le découvrir!
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Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8, Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 57 18 contact@sudcharentetourisme.fr
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English : Painting Exhibition Landscapes and Figures Erik de Kervallec
Erik de Kervallec’s memories have been intertwined since childhood with the Breton seascapes, the megaliths, and the natural scenery that surrounds them. Come and discover it!
L’événement Exposition de peinture Paysages et figures Erik de Kervallec Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Sud Charente
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