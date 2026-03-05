Aubeterre Summer Festival 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne
Route de Ribérac Plage d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
2026-08-09
Le Festival d’été d’Aubeterre vous invite à deux jours de musique dans l’un des Plus beaux villages de France . Sur les rives de la rivière, un festival musical festif dédié à la célébration, à la joie, à la fête et à la danse.
English : Aubeterre Summer Festival 2026
Aubeterre Summer Festival invites you to two days of music in one of the ‘Most Beautiful Villages in France’. On the banks of the river, a festive music festival dedicated to celebration, joy, partying and dancing.
