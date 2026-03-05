Aubeterre Summer Festival 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne

Aubeterre Summer Festival 2026

Route de Ribérac Plage d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le Festival d’été d’Aubeterre vous invite à deux jours de musique dans l’un des Plus beaux villages de France . Sur les rives de la rivière, un festival musical festif dédié à la célébration, à la joie, à la fête et à la danse.

.

Route de Ribérac Plage d’Aubeterre sur Dronne Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 05 97 91 aubeterresummerfestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aubeterre Summer Festival 2026

Aubeterre Summer Festival invites you to two days of music in one of the ‘Most Beautiful Villages in France’. On the banks of the river, a festive music festival dedicated to celebration, joy, partying and dancing.

L’événement Aubeterre Summer Festival 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Sud Charente