Concert au Camping Paradis Laura Mayne Aubeterre 2026 Route de Ribérac Aubeterre-sur-Dronne

Aubeterre-sur-Dronne

Concert au Camping Paradis Laura Mayne Aubeterre 2026

Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Pour les 20 ans de la tournée des concerts du camping Paradis d’Aubeterre, nous accueillons la voix de Pocahontas révélé dans le duo Native!

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Route de Ribérac Camping Paradis Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 43

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English :

To mark the 20th anniversary of the Paradis d’Aubeterre campsite concert tour, we are delighted to welcome the voice of Pocahontas, who rose to fame in the duo Native!

L’événement Concert au Camping Paradis Laura Mayne Aubeterre 2026 Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Sud Charente