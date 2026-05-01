Saint-Germain-du-Corbéis

Festival des Racont’arts

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-29

Trois spectacles de contes gratuits et deux ateliers seront présentés sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), dans le cadre du festival des Racont’arts proposé par la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental. .

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Festival des Racont’arts

L’événement Festival des Racont’arts Saint-Germain-du-Corbéis a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON