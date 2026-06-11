Festival des Scènes Vagabondes – Programme du 28 juin Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:00 – 22:00

Gratuit : oui ACCÈS???? Tramway ligne 1, arrêt Beaujoire — navettes retour dès 22h30 (toutes les 30 min) – Bus C6 arrêt Roseraie???? Parking vélo à l’entrée · 30 min depuis l’hôtel de ville (le long de l’Erdre)???? Bar et restauration locale sur place Adulte, En famille, Tout public, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

Cette troisième journée du festival propose un programme bien dense, entre spectacles jeune public, théâtre, danse, cirque, concerts et ateliers. Le public est invité à découvrir la richesse et la diversité de la création artistique nantaise dans une ambiance familiale. Du matin jusqu’au soir, il sera possible de parcourir librement le parc entre les quatre scènes, un chapiteau, un amphithéâtre en paille, un village du livre ainsi qu’un bar et une offre de restauration locale. Entrée gratuite. PROGRAMME 10h45 Tinkui (Cie Croche) — Cirque musical cosmique · Famille dès 3 ans · Chapiteau · 45 mn11h30 Portnawak (Barbu) — Chanson fantaisiste · Famille dès 3 ans · Petit · 45 mn11h45 Hit Hip Pop Classic Parade (Cie David Rolland) — Danse casque · dès 7 ans · Dans le parc · 55 mn · Jauge 200 pers.13h Plastic Jesus (Lechapus) — Musique expérimentale & déchets sonores · Grande Scène · 45 mn14h À la limite de la crédibilité (Cie Janitor) — Théâtre documentaire · dès 12 ans · Chapiteau · 1h1514h30 Soyez belle, c’est tout ! (Créa’ cirk) — Cirque aérien · Scène portique · 30 mn15h30 Tatiana (Cie Bibotch) — Théâtre & cabaret · dès 12 ans · Amphipaille · 1h16h15 Follies on Air (Cie David Rolland) — Déambulation comédies musicales · dès 8 ans · 1h16h30 Les 4 Saisons de Vivaldi (ONPL) ? Clôture Connivences Ranzay — Musique classique · Grande Scène · 45 mn17h Broken (Marta Matovelle) — Cirque aérien · Scène portique · 30 mn17h15 Casey & Amour (Cie Le Foutoir) — Théâtre rock road-movie · dès 10 ans · Scène Erdre · 50 mn17h45 Santa, ce qu’il me reste de la Corse (Pauline Dau) — Cirque & piano · Amphipaille · 1h19h15 Cécile Lacharme — Violoncelle & boucles, néo-classique · Grande Scène · 45 mn19h45 Broken — 2e représentation — Scène portique · 30 mn20h Faire troupeau (Cie Frag) — Théâtre politique · dès 14 ans · Chapiteau · 1h2521h15 Licor Café (Morgane Le Cuff) — Harpe, contes bretons & galiciens · Amphipaille · 45 mn VILLAGE DU LIVRE & ATELIERS ???? Espace éditeurs 11h–19h · Ateliers : Jardin imaginaire (13h–14h30), Musée de l’imprimerie (14h–19h), Archéologie Le Chronographe (14h30–19h), Portraitum (15h–18h), Vers fleuris sérigraphie (17h–19h)???? ONPL : échange et livrets souvenirs de 14h à 16h — clôture de 4 années de Connivences avec le quartier Ranzay Retrouvez toute la programmation du festival

Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-floral-de-la-beaujoire-roseraie



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