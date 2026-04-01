Bourcefranc-le-Chapus

Festival des Sentinelles de la mer et du Littoral

Parc Ranson Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Festival sur le thème de l’écologie du territoire, du développement durable, de la protection de l’environnement, du littoral et de la mer avec une dizaine d’acteurs (associations de protection, collectivités, structures publiques…)

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Parc Ranson Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festival.les.sentinelles.bleues@gmail.com

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English : Sea and Coastkeeper Festival

Festival on the theme of territorial ecology, sustainable development, environmental protection, the coast and the sea, with a dozen players (protection associations, local authorities, public structures, etc.)

L’événement Festival des Sentinelles de la mer et du Littoral Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes