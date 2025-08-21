Les chemins de la Seudre Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Les chemins de la Seudre

Les chemins de la Seudre Pointe du Chapus 17560 Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cet itinéraire cyclable longe l’un des plus petits fleuves de France la Seudre

English :

This cycle route runs along one of France’s smallest rivers: the Seudre

Deutsch :

Diese Fahrradroute führt an einem der kleinsten Flüsse Frankreichs entlang: der Seudre

Italiano :

Questo percorso ciclabile costeggia uno dei fiumi più piccoli della Francia, la Seudre

Español :

Esta ruta ciclista bordea uno de los ríos más pequeños de Francia, el Seudre

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme