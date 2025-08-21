Circuit pédestre: Plongée dans le monde maritime de Bourcefranc-Le Chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Circuit pédestre: Plongée dans le monde maritime de Bourcefranc-Le Chapus

Circuit pédestre: Plongée dans le monde maritime de Bourcefranc-Le Chapus 17560 Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Circuit pédestre plongée dans le monde maritime, entre cabanes ostréicoles et ancien village de pêcheurs à Bourcefranc-Le Chapus.

English :

Walking tour: immerse yourself in the maritime world, between oyster huts and the old fishing village of Bourcefranc-Le Chapus.

Deutsch :

Rundwanderung: Tauchen Sie in die maritime Welt ein, zwischen Austernhütten und dem alten Fischerdorf Bourcefranc-Le Chapus.

Italiano :

Tour a piedi: immergetevi nel mondo marittimo, tra capanne di ostriche e l’antico villaggio di pescatori di Bourcefranc-Le Chapus.

Español :

Recorrido a pie: sumérjase en el mundo marítimo, entre cabañas ostrícolas y el antiguo pueblo pesquero de Bourcefranc-Le Chapus.

