Festival des Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne
Festival des Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne samedi 22 août 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Festival des Tufféeries
Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22 23:59:00
Date(s) :
2026-08-22
Replongez vous dans le rock ‘n’ roll des années 60/70 avec Cole & les Peckerwoods, puis dans le disco des années 80 avec la Compagnie Créole.
Cette année, préparez-vous à vibrer au son des plus belles voix et des plus grands succès, interprétés par des talents incroyables !
Une soirée inoubliable vous attend
18h30 Lauréats du concours de la chanson française 2025
20h15 COLE & LES PECKERWOOD
22h00 LA COMPAGNIE CREOLE
23h30 Spectacle Pyrotechnique
Rendez-vous le 22 août prochain pour une soirée haute en couleur !
Restauration sur place .
Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 75 96 08 cdftuffe72@gmail.com
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English :
Immerse yourself in 60s/70s rock ‘n’ roll with Cole & the Peckerwoods, then 80s disco with Compagnie Créole.
L’événement Festival des Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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