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Festival des Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne

Festival des Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne samedi 22 août 2026.

Adresse : Impasse du plan d'eau

Ville : 72160 Tuffé Val de la Chéronne

Département : Sarthe

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Tuffé Val de la Chéronne

Festival des Tufféeries

Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :
2026-08-22

Replongez vous dans le rock ‘n’ roll des années 60/70 avec Cole & les Peckerwoods, puis dans le disco des années 80 avec la Compagnie Créole.
Cette année, préparez-vous à vibrer au son des plus belles voix et des plus grands succès, interprétés par des talents incroyables !
Une soirée inoubliable vous attend
18h30 Lauréats du concours de la chanson française 2025
20h15 COLE & LES PECKERWOOD
22h00 LA COMPAGNIE CREOLE
23h30 Spectacle Pyrotechnique
Rendez-vous le 22 août prochain pour une soirée haute en couleur !
Restauration sur place   .

Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 75 96 08  cdftuffe72@gmail.com

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English :

Immerse yourself in 60s/70s rock ‘n’ roll with Cole & the Peckerwoods, then 80s disco with Compagnie Créole.

L’événement Festival des Tufféeries Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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