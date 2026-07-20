Informations pratiques

Verrières-de-Joux

Festival des Vieilles Spatules Nicolas Jules

Le Tillau Verrières-de-Joux Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:30:00

fin : 2026-09-04 23:30:00

Date(s) :

2026-09-04

12 albums, 30 ans de scène, 2700 concerts ! En 2026, Nicolas Jules fête ses 30 ans de hors piste poétique et musical.

Avec au compteur 2700 concerts et une douzaine d’albums qui ne cherchent pas à parler à tous mais à chacun… Seul ou accompagné, il a créé une oeuvre sans masque, surprenante, singulière, sensible, de drame et de comédie mélangée.

Restauration rapide proposée par le Tillau. .

Le Tillau Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 76 69 84 97

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English : Festival des Vieilles Spatules Nicolas Jules

L’événement Festival des Vieilles Spatules Nicolas Jules Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS