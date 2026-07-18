Randonnée VTT et marche la Bourbaki Verrières-de-Joux
dimanche 13 septembre 2026 · Verrières-de-Joux
Informations pratiques
Verrières-de-Joux
Randonnée VTT et marche la Bourbaki
Départ de la Salle des fêtes Verrières-de-Joux Doubs
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13 14:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Organisé par l’Association ITVJ.
Randonnées balisés VTT et marche 4 parcours VTT: 16,28,65,53 km 1 parcours marche: 14 km Bonne ambiance assurée et repas convivial compris dans l’inscription. Inscriptions sur place ou en ligne. .
Départ de la Salle des fêtes Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 51 13 95
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English : Randonnée VTT et marche la Bourbaki
L’événement Randonnée VTT et marche la Bourbaki Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS