Informations pratiques

Verrières-de-Joux

Randonnée VTT et marche la Bourbaki

Départ de la Salle des fêtes Verrières-de-Joux Doubs

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Organisé par l’Association ITVJ.

Randonnées balisés VTT et marche 4 parcours VTT: 16,28,65,53 km 1 parcours marche: 14 km Bonne ambiance assurée et repas convivial compris dans l’inscription. Inscriptions sur place ou en ligne. .

Départ de la Salle des fêtes Verrières-de-Joux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 51 13 95

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English : Randonnée VTT et marche la Bourbaki

L’événement Randonnée VTT et marche la Bourbaki Verrières-de-Joux a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS