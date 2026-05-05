Festival d’humour de Colmar Colmar
Festival d’humour de Colmar Colmar mardi 24 novembre 2026.
Colmar
Festival d’humour de Colmar
avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-24 20:30:00
fin : 2026-11-29 22:00:00
Date(s) :
2026-11-24
Le Festival d’Humour de Colmar reprend son service d’utilité [et d’hilarité] publique !
Prendre des vacances ? Se mettre au sport ? Adopter un chaton ?
Et si Colmar avait enfin trouvé le remède idéal pour surmonter le blues hivernal ! Il semblerait que les colmariens aient bien besoin de rire et ont fait du Festival d’Humour de Colmar leur rendez-vous annuel de la bonne humeur. En ces temps troublés, jamais nous n’avons eu autant besoin de rire… et de rire ensemble.
> mardi 24 novembre Thomas Marty
> mercredi 25 novembre Marine Leonardy
> jeudi 26 novembre Janfi Janssens
> vendredi 27 novembre Vérino
> Samedi 28 novembre Guihome
> dimanche 29 novembre Cécile Giroud Yann Stotz et Mondial d’impro #7 .
avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr
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English :
The Colmar Humor Festival resumes its service of public utility [and hilarity]!
L’événement Festival d’humour de Colmar Colmar a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Colmar
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