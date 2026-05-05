Colmar

Festival d’humour de Colmar

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-24 20:30:00

fin : 2026-11-29 22:00:00

Date(s) :

2026-11-24

Le Festival d’Humour de Colmar reprend son service d’utilité [et d’hilarité] publique !

Prendre des vacances ? Se mettre au sport ? Adopter un chaton ?

Et si Colmar avait enfin trouvé le remède idéal pour surmonter le blues hivernal ! Il semblerait que les colmariens aient bien besoin de rire et ont fait du Festival d’Humour de Colmar leur rendez-vous annuel de la bonne humeur. En ces temps troublés, jamais nous n’avons eu autant besoin de rire… et de rire ensemble.

> mardi 24 novembre Thomas Marty

> mercredi 25 novembre Marine Leonardy

> jeudi 26 novembre Janfi Janssens

> vendredi 27 novembre Vérino

> Samedi 28 novembre Guihome

> dimanche 29 novembre Cécile Giroud Yann Stotz et Mondial d’impro #7 .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

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English :

The Colmar Humor Festival resumes its service of public utility [and hilarity]!

L’événement Festival d’humour de Colmar Colmar a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Colmar