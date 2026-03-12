Festival d’humour Île à rire

Port, Plage de La Boirie et Salle l’Escale Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Spectacles payants à la salle de l’Escale 22€ la soirée, 40€ les deux soirs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 12:00:00

fin : 2026-05-16 00:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Festival Île à Rire 2026 deux jours d’humour et de convivialité à Saint-Denis d’Oléron ! 12 spectacles, animations gratuites, concerts, expo et restauration en plein air du 15 au 16 mai. Un rendez-vous festif au cœur de l’île !

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Port, Plage de La Boirie et Salle l’Escale Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 festival.ilearire@gmail.com

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English :

Festival Île à Rire 2026: two days of humor and conviviality in Saint-Denis d?Oléron! 12 shows, free entertainment, concerts, exhibition and open-air catering from May 15 to 16. A festive event in the heart of the island!

L’événement Festival d’humour Île à rire Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes