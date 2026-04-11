FESTIVAL D’HUMOUR, PLATEAU HUMOUR & MAGIE Rond -point Carré d’As Agde

Agde

FESTIVAL D’HUMOUR, PLATEAU HUMOUR & MAGIE

Rond -point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez découvrir une nouvelle génération d’artistes d’humour et de magie, une soirée conviviale au rendez-vous!

BALDETTI LEHOUT HUSSON TISSOT …

Une soirée unique placée sous le signe du rire et de la surprise !

Préparez-vous à vivre un plateau exceptionnel réunissant une nouvelle génération d’artistes qui font vibrer les scènes françaises.

Humour percutant, énergie débordante et moments de pure illusion cette soirée promet un enchaînement de performances aussi drôles qu’impressionnantes.

Sur scène, retrouvez Camille Tissot, Blandine Lehout, Tom Baldetti, Gaëtan Husson et Clément Blouin, magicien nouvelle génération.

Chacun avec son univers, son rythme et son style, ils se succèdent pour offrir un spectacle rythmé, surprenant et accessible à tous.

Entre stand-up incisif, personnages, improvisation et magie moderne, ce plateau propose un format dynamique où le public ne voit pas le temps passer.

Une soirée conviviale, fédératrice et résolument actuelle, idéale pour découvrir ou redécouvrir des artistes incontournables de la scène d’aujourd’hui.

Points de vente habituels

Auchan/Carrefour/Cultura/E.Leclerc

www.ticketmaster.fr

Magasin Fnac/ Système U/Intermarché

www.fnac.com/www.francebillet.com

www.billetreduc.com

#FESTIVALHUMOURCAPDAGDE2026

#TEMPSFORT .

Rond -point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

Come and discover a new generation of comedy and magic artists, and enjoy a convivial evening!

L’événement FESTIVAL D’HUMOUR, PLATEAU HUMOUR & MAGIE Agde a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34