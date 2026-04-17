FESTIVAL D’HUMOUR, SELLIG, ÉPISODE 6 Rond-point Carré d’As Agde

Agde

FESTIVAL D’HUMOUR, SELLIG, ÉPISODE 6

Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Spectacle d’humour avec Sellig

Vincent Ribera Organisation en accord avec Audrey Guilhaume Production présente

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître. Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa cinquantetroizaine apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine. Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa célèbre soeur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard. Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30… Soyez les bienvenus dans l’épisode 6.

Points de vente habituels

Auchan/Carrefour/Cultura/E.Leclerc

www.ticketmaster.fr

Magasin Fnac/ Système U/Intermarché

www.fnac.com/www.francebillet.com

www.billetreduc.com

#FESTIVALHUMOURCAPDAGDE2026

#TEMPSFORT .

Rond-point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL D’HUMOUR, SELLIG, ÉPISODE 6

Comedy show with Sellig

L’événement FESTIVAL D’HUMOUR, SELLIG, ÉPISODE 6 Agde a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34