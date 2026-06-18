Festival d’orgue de la vallée de Chamonix (31ème édition) Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc dimanche 12 juillet 2026.

Chamonix-Mont-Blanc

Festival d’orgue de la vallée de Chamonix (31ème édition)

Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Chaque été le festival d’orgue de Chamonix est le grand rendez-vous de la saison musicale Chamoniarde. L’année 2026 sera la 31ème année de ce festival avec comme chaque année de grands organistes et des artistes de talent.

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Place de l’église Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 17 52

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English :

Every year, the Chamonix Organ Festival is the highlight of the Chamonix music season. The year 2026 will mark the 31st edition of this festival, which, as always, will feature renowned organists and talented artists.

L’événement Festival d’orgue de la vallée de Chamonix (31ème édition) Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc