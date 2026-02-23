Festival Drôles de Rues Sites en scène Parc des Expositions Jonzac
Festival Drôles de Rues Sites en scène Parc des Expositions Jonzac samedi 18 juillet 2026.
Jonzac
Festival Drôles de Rues Sites en scène
Parc des Expositions Au bout de la rue Saint éxupéry et rue du lycée Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Le festival Sites en Scène Drôles de Rues revient en 2026 à Jonzac pour fêter ses 21 ans. Êtes-vous prêts à le fêter en dansant sous les remparts du château ? Gratuit, en plein air, en accès libre
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Parc des Expositions Au bout de la rue Saint éxupéry et rue du lycée Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29
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English :
The Sites en Scène? Drôles de Rues festival returns to Jonzac in 2026 to celebrate its 21st anniversary. Are you ready to celebrate by dancing under the castle ramparts? Free, open-air, free access
L’événement Festival Drôles de Rues Sites en scène Jonzac a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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