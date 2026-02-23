Festival du chant choral Truchtersheim
Festival du chant choral Truchtersheim samedi 13 juin 2026.
Festival du chant choral
20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
2026-06-13 2026-06-14
Festival du chant-chorale organisé par les Choeurs du Collège du Kochersberg.
Les choristes du chœur d’enfants, de la pré-maîtrise, de la maîtrise et du chœur des adolescents proposent un programme mêlant des classiques revisités (Boléro de Ravel, Aria de Bach,…) en première partie et des chansons pop-rock en seconde partie (Beyoncé, Grand Corps Malade, Taylor Swift, Orelsan, BigFlo&Oli,…)
C’est un week-end festif qui vous attend ! .
English :
Festival of choral singing organized by the Choeurs du Collège du Kochersberg.
