Festival du chant choral

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Festival du chant-chorale organisé par les Choeurs du Collège du Kochersberg.

Les choristes du chœur d’enfants, de la pré-maîtrise, de la maîtrise et du chœur des adolescents proposent un programme mêlant des classiques revisités (Boléro de Ravel, Aria de Bach,…) en première partie et des chansons pop-rock en seconde partie (Beyoncé, Grand Corps Malade, Taylor Swift, Orelsan, BigFlo&Oli,…)

C’est un week-end festif qui vous attend ! .

20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est contact@choeurscollegekochersberg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival of choral singing organized by the Choeurs du Collège du Kochersberg.

L’événement Festival du chant choral Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg