FESTIVAL DU CINÉMA BELGE Frontignan

Frontignan

FESTIVAL DU CINÉMA BELGE

12 Quai Voltaire Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le grand week-end du cinéma belge est de retour pour une nouvelle édition, dans un tout nouveau lieu !

Les 4 et 5 juillet 2026, le cinéma Quai des Lumières et la BIC invitent le public à embarquer pour un nouveau voyage au coeur du cinéma belge.

Depuis 18 ans, ce rendez-vous est devenu un incontournable de l’été frontignanais.

Le Week-End du Cinéma Belge est un moment de découverte, de rencontres et de convivialité où le cinéma se vit autant dans la salle qu’autour d’une table, d’une discussion ou de la fanfare.

Au fil des éditions, le festival a notamment accueilli des personnalités marquantes du cinéma belge comme Noël Godin, Frédéric Fonteyne, Abel & Gordon ou encore Wim Willaert, témoignant de la richesse et de la diversité du cinéma belge et francophone.

Cette nouvelle édition promet une fois encore un concentré de ce qui fait le charme du cinéma belge des films audacieux, drôles, engagés, touchants et profondément humains.

Au programme avant-premières, ciné-goûter pour les plus jeunes, atelier jeux, documentaires bouleversants, comédie déjantée, film culte, débats, rencontres, guinguette, moules-frites maison et fanfare festive.

Le samedi débutera dès le matin avec l’emblématique appel à la pluche des patates dès 9h sous la passerelle, véritable tradition du we. Habitants, bénévoles, curieux et gourmands sont invités à venir donner un coup de main dans une ambiance chaleureuse avant de partager ensemble les saveurs de la grande guinguette du soir.

Au-delà des films, le Week-End du Cinéma Belge défend une certaine idée du cinéma un cinéma populaire, exigeant, accessible, qui rassemble les générations et crée du lien.

Pendant deux jours, le Quai des Lumières devient un lieu de fête où les spectateurs ne viennent pas seulement voir des films, mais partager une expérience cinéphile et festive.

Le WE du cinéma belge est programmé et animé de concert avec la BIC Brigade d’Intervention Cinéphile et le cinéma Quai des lumières. .

12 Quai Voltaire Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 51 25 51

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English : FESTIVAL DU CINÉMA BELGE

The Big Belgian Film Weekend is back for another edition, at a brand-new venue!

L’événement FESTIVAL DU CINÉMA BELGE Frontignan a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau