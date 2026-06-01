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Festival du Collège L’Eden & Le Jardin de Cadix Eymet

Festival du Collège L’Eden & Le Jardin de Cadix Eymet mardi 16 juin 2026.

Lieu : L'Eden & Le Jardin de Cadix

Adresse : Avenue de la Bastide

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif :

Eymet

Festival du Collège

L’Eden & Le Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Organisé par le Foyer Socio Éducatif, venez nombreux soutenir les talents du collège Georges et Marie Bousquet d’Eymet.

Au programme de la journée
– Participation de la Batucada d’Eymet
– Orchestres
– Chorales
– Flashmob
– Exposition
– Cinéma
– Montages vidéos de projets de l’année

Buvette et restauration sur place tenues par les associations du FSE, APE et AS.   .

L’Eden & Le Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 48 11 12 

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English : Festival du Collège

L’événement Festival du Collège Eymet a été mis à jour le 2026-06-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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