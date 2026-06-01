Festival du Collège L’Eden & Le Jardin de Cadix Eymet mardi 16 juin 2026.

Eymet

Festival du Collège

L’Eden & Le Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Organisé par le Foyer Socio Éducatif, venez nombreux soutenir les talents du collège Georges et Marie Bousquet d’Eymet.

Au programme de la journée

– Participation de la Batucada d’Eymet

– Orchestres

– Chorales

– Flashmob

– Exposition

– Cinéma

– Montages vidéos de projets de l’année

Buvette et restauration sur place tenues par les associations du FSE, APE et AS. .

L’Eden & Le Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 48 11 12

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English : Festival du Collège

L’événement Festival du Collège Eymet a été mis à jour le 2026-06-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides