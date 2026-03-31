Capbreton

Festival du conte Atelier carte pop-up

Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

ATELIER CARTES POP-UP

Participez à un atelier créatif pour mettre en volume une scène de contes célèbres.

15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS

ATELIER CARTES POP-UP

Participez à un atelier créatif pour mettre en volume une scène de contes célèbres.

15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Atelier carte pop-up

POP-UP CARD WORKSHOP

Take part in a creative workshop to create a scene from a famous fairy tale.

3PM > 4PM MEDIA STAND AGE 6 AND UP

L’événement Festival du conte Atelier carte pop-up Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS