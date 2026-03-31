Festival du conte Atelier carte pop-up Capbreton
Festival du conte Atelier carte pop-up Capbreton samedi 16 mai 2026.
Capbreton
Festival du conte Atelier carte pop-up
Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16
ATELIER CARTES POP-UP
Participez à un atelier créatif pour mettre en volume une scène de contes célèbres.
15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS
ATELIER CARTES POP-UP
Participez à un atelier créatif pour mettre en volume une scène de contes célèbres.
15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS .
Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du conte Atelier carte pop-up
POP-UP CARD WORKSHOP
Take part in a creative workshop to create a scene from a famous fairy tale.
3PM > 4PM MEDIA STAND AGE 6 AND UP
L’événement Festival du conte Atelier carte pop-up Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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