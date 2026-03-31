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Festival du conte Atelier carte pop-up Capbreton

Festival du conte Atelier carte pop-up Capbreton

Festival du conte Atelier carte pop-up Capbreton samedi 16 mai 2026.

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : 2026-05-16T15:00:00

Fin : 2026-05-16T16:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Capbreton

Festival du conte Atelier carte pop-up

Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :
2026-05-16

ATELIER CARTES POP-UP
Participez à un atelier créatif pour mettre en volume une scène de contes célèbres.

15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS
ATELIER CARTES POP-UP
Participez à un atelier créatif pour mettre en volume une scène de contes célèbres.

15H > 16H STAND MÉDIA DÈS 6 ANS   .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02  festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Atelier carte pop-up

POP-UP CARD WORKSHOP
Take part in a creative workshop to create a scene from a famous fairy tale.

3PM > 4PM MEDIA STAND AGE 6 AND UP

L’événement Festival du conte Atelier carte pop-up Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS

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