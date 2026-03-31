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Festival du Conte Atelier origamis contés Jardin public Capbreton

Festival du Conte Atelier origamis contés Jardin public Capbreton jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Jardin public

Adresse : 1 Rue Pierre Dessis

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : 2026-05-14T16:30:00

Fin : 2026-05-14T17:30:00

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Capbreton

Festival du Conte Atelier origamis contés

Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 16:30:00
fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :
2026-05-14

Venez créer des origamis pour raconter des histoires fabuleuses.

16H30 > 17H30 STAND MÉDIA Dès 6 ANS
Venez créer des origamis pour raconter des histoires fabuleuses.

16H30 > 17H30 STAND MÉDIA Dès 6 ANS   .

Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02  festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Atelier origamis contés

Come and create origami to tell fabulous stories.

4:30 pm > 5:30 pm MEDIA STAND From 6 YEARS OF AGE

L’événement Festival du Conte Atelier origamis contés Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS

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