Festival du Conte Atelier origamis contés Jardin public Capbreton
Festival du Conte Atelier origamis contés Jardin public Capbreton jeudi 14 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Atelier origamis contés
Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 16:30:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Venez créer des origamis pour raconter des histoires fabuleuses.
16H30 > 17H30 STAND MÉDIA Dès 6 ANS
Venez créer des origamis pour raconter des histoires fabuleuses.
16H30 > 17H30 STAND MÉDIA Dès 6 ANS .
Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Atelier origamis contés
Come and create origami to tell fabulous stories.
4:30 pm > 5:30 pm MEDIA STAND From 6 YEARS OF AGE
L’événement Festival du Conte Atelier origamis contés Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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