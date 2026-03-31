Festival du Conte Atelier origamis contés Jardin public Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Atelier origamis contés

Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 16:30:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Venez créer des origamis pour raconter des histoires fabuleuses.

16H30 > 17H30 STAND MÉDIA Dès 6 ANS

Venez créer des origamis pour raconter des histoires fabuleuses.

16H30 > 17H30 STAND MÉDIA Dès 6 ANS .

Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Conte Atelier origamis contés

Come and create origami to tell fabulous stories.

4:30 pm > 5:30 pm MEDIA STAND From 6 YEARS OF AGE

L’événement Festival du Conte Atelier origamis contés Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS