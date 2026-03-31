Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh Village Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh

Village 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:30:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Un récit qui révèle que le courage véritable

se cache souvent dans les cœurs les plus

simples.

11H30 > 12H DÈS 8 ANS

Un récit qui révèle que le courage véritable

se cache souvent dans les cœurs les plus

simples.

11H30 > 12H DÈS 8 ANS .

Village 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh

A story that reveals that true courage

often lies in the simplest of hearts

hearts.

11H30 > 12H FROM 8 YEARS OLD

L’événement Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS