Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh Village Capbreton
Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh Village Capbreton samedi 16 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh
Village 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:30:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Un récit qui révèle que le courage véritable
se cache souvent dans les cœurs les plus
simples.
11H30 > 12H DÈS 8 ANS
Un récit qui révèle que le courage véritable
se cache souvent dans les cœurs les plus
simples.
11H30 > 12H DÈS 8 ANS .
Village 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh
A story that reveals that true courage
often lies in the simplest of hearts
hearts.
11H30 > 12H FROM 8 YEARS OLD
L’événement Festival du Conte Conte audio ARCANE La Fille Muette de Nadine Walsh Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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