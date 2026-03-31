Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh Chapiteau Capbreton
Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh Chapiteau Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 11:30:00
fin : 2026-05-15 12:00:00
Date(s) :
2026-05-15
ARCANE LA PERDRIX VERTE DE Nadine Walsh
Ouvrez la porte d’un autre monde et basculez du côté du merveilleux, là où tout est possible.
11H30 > 12H DÈS 8 ANS
ARCANE LA PERDRIX VERTE DE Nadine Walsh
Ouvrez la porte d’un autre monde et basculez du côté du merveilleux, là où tout est possible.
11H30 > 12H DÈS 8 ANS .
Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh
ARCANE THE GREEN PERDRIX BY Nadine Walsh
Open the door to another world and step into the realm of wonder, where anything is possible.
11:30 AM > 12 PM AGES 8 AND UP
L’événement Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS
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