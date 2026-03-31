Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh Chapiteau Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 11:30:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15

ARCANE LA PERDRIX VERTE DE Nadine Walsh

Ouvrez la porte d’un autre monde et basculez du côté du merveilleux, là où tout est possible.

11H30 > 12H DÈS 8 ANS

ARCANE LA PERDRIX VERTE DE Nadine Walsh

Ouvrez la porte d’un autre monde et basculez du côté du merveilleux, là où tout est possible.

11H30 > 12H DÈS 8 ANS .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh

ARCANE THE GREEN PERDRIX BY Nadine Walsh

Open the door to another world and step into the realm of wonder, where anything is possible.

11:30 AM > 12 PM AGES 8 AND UP

L’événement Festival du Conte Conte audio Arcane La Perdrix Verte De Nadine Walsh Capbreton a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI LAS